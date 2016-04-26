Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Баку начинается официальная церемония открытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также ожидаются выступления президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана, высокого представителя ООН по Альянсу цивилизаций Насер Абдель Азиз ан-Насера, главы МИД Испании Хосе Мануэль Гарсиа Маргальо. Свое видеообращение участникам форума направит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Более 2000 участников форума, в том числе главы государств, официальные лица, представители гражданского общества, религиозные и молодежные лидеры, обменяются мнениями на тему "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели".

В рамках форума состоятся 16 секционных заседаний и 2 пленарные сессии, в ходе которых эксперты обсудят существующие проблемы, препятствующие инклюзивным обществам, предотвращение экстремизма и маргинализации.