В Баку проходит международная конференция "Партнерство во имя мобильности в Азербайджане"

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходит однодневная международная конференция "Партнерство во имя мобильности в Азербайджане".

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном Европейской Комиссией, МИД Азербайджана и Международным центром по развитию миграционной политики (ICMPD), приняли участие посол ЕС в Азербайджане Малена Мард, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, представители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий стран ЕС.

По мнению М.Мард, проведение этой конференция служит поддержке идеи расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном и совместной деятельности в качестве партнеров. Она также отметила, что реализуемый проект MOBILAZE является примером тесного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.

М.Мамедгулиев в свою очередь отметил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве в области мобильности с Евросоюзом.

Конференция продолжилась обсуждениями участников конференции.