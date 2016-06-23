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    В Баку проходит международная конференция "Партнерство во имя мобильности в Азербайджане"

    Мамедгулиев: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве в области мобильности с ЕС

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходит однодневная международная конференция  "Партнерство во имя мобильности в Азербайджане".

    Как сообщает Report, на мероприятии, организованном Европейской Комиссией, МИД Азербайджана и Международным центром по развитию миграционной политики (ICMPD), приняли участие посол ЕС в Азербайджане Малена Мард, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, представители  аккредитованных в Азербайджане дипмиссий стран ЕС.

    По мнению М.Мард, проведение этой конференция служит поддержке идеи расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном и совместной деятельности в качестве партнеров. Она также отметила, что реализуемый проект MOBILAZE является примером тесного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.

    М.Мамедгулиев  в свою очередь отметил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве в области мобильности с Евросоюзом.

    Конференция продолжилась обсуждениями участников конференции.

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