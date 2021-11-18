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В Азербайджане создаются офисы Всемирного банка

В Азербайджане создаются офисы Всемирного банка 18 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.
Внешняя политика
18 ноября 2021 г. 19:16
В Азербайджане создаются офисы Всемирного банка

18 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что в следующем году будет отмечаться 30-летие установления партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком.

Премьер-министр А.Асадов выразил удовлетворение сотрудничеством Азербайджана со Всемирным банком и отметил важность усиления сотрудничества.

Анна Бьерде отметила, что за прошедшие годы Азербайджан превратился из страны с низким уровнем дохода в страну-донора с высоким уровнем дохода. A.Бьерде подчеркнула, что в 2021 году в экономике Азербайджана наблюдается рост.

В заключение было подписано новое соглашение между Азербайджаном и организациями, входящими в Группу Всемирного банка, о создании и деятельности офисов в Азербайджане. Соглашение подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

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Версия на английском языке ФотоWorld Bank to open offices in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Bankının Azərbaycanda ofisləri yaradılır

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