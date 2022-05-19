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В Азербайджан разрешат полеты еще из нескольких стран

В Азербайджан разрешат полеты еще из нескольких стран Расширен список стран, из которых разрешен въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 20:36
В Азербайджан разрешат полеты еще из нескольких стран

Расширен список стран, из которых разрешен въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров “О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений”.

Согласно постановлению, гражданам следующих стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран и лицам без гражданства разрешается въезд-выезд в Азербайджанскую Республику: Болгарии, Бутана, Южно-Африканской Республики, Гватемалы, Лаоса, Ливана, Маврикии, Египта, Мьянмы, Непала, Парагвая, Северной Македонии, Шри-Ланки и Вьетнама.

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Версия на английском языке Azerbaijan to allow flights from several other countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana daha bir neçə ölkədən uçuşlara icazə veriləcək

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