 Наверх

В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана

В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана

Мэр американского города Питтсбурга Уильям Педуто подписал декларацию в связи со 101-летием создания АДР и 100-летием азербайджанских органов дипломатической службы. 

По сообщению Report, в декларации говорится о том, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих государствах мира, предоставила женщинам избирательное право. 

Кроме того, в документе отмечается, что в тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi