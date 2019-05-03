В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана

Мэр американского города Питтсбурга Уильям Педуто подписал декларацию в связи со 101-летием создания АДР и 100-летием азербайджанских органов дипломатической службы.

По сообщению Report, в декларации говорится о том, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих государствах мира, предоставила женщинам избирательное право.

Кроме того, в документе отмечается, что в тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира.