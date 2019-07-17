Председатель УМГ: Внешние силы целенаправленно стараются испортить грузино-азербайджанские отношения

"Определенные силы под внешним воздействием стараются целенаправленно испортить грузино-азербайджанские отношения".

Об этом грузинскому бюро Report заявил председатель Управления мусульман Грузии, шейх Гаджи Рамин Игидов, комментируя инцидент в пещерно-храмовом комплексе "Кешикчидаг".

Инцидент на границе он назвал неприятным: "Между Азербайджаном и Грузией исторически имеются очень хорошие отношения. Две страны – стратегические партнеры. Азербайджан во многих вопросах защищает интересы Грузии. Азербайджан до сих пор предпринимал много важных шагов для усиления экономики Грузии и улучшения благосостояния населения".

По мнению председателя УМГ, во время инцидента на границе в действиях граждан Грузии наблюдалось определенное чувство ненависти: "Может быть это связано с пробуждением религиозных чувств. Или это было подстрекательство, в общем. Азербайджанские пограничники во время инцидента вели себя очень спокойно, и мы приветствуем это".

По его словам, азербайджанцы Грузии тоже очень обеспокоены этой ситуацией: "Общественность Грузии должна быть хладнокровной в этом вопросе. Правительство Грузии должно провести соответствующую работу среди населения, напомнив, что Азербайджан не чужая страна. Азербайджан поддерживает Грузию и никогда не отказывал в поддержке и помощи соседней стране. Грузинский народ должен знать это".

Р.Игидов отметил, что на встрече в патриархате Грузии, посвященной ситуации вокруг комплекса "Кешикчидаг" была выражена обеспокоенность УМГ в связи с мнением некоторых религиозных граждан Грузии: "Представители патриархата сказали, что взгляды некоторых верующих в связи с "Кешикчидаг" не отражает позицию патриархата Грузии. Патриархат выразил обеспокоенность некоторыми мыслями, высказанными этими верующими".