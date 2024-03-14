О нас

Теолосиу: Глобальный Бакинский форум - возможность принять важные решения по достижению ЦУР

Теолосиу: Глобальный Бакинский форум - возможность принять важные решения по достижению ЦУР Глобальный Бакинский форум является важной платформой, где принимаются правильные решения, нацеленные на реализацию Целей устойчивого развития ООН и обеспечение нашего общего будущего.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 12:53
Теолосиу: Глобальный Бакинский форум - возможность принять важные решения по достижению ЦУР

Глобальный Бакинский форум является важной платформой, где принимаются правильные решения, нацеленные на реализацию Целей устойчивого развития ООН и обеспечение нашего общего будущего.

Об этом Report заявил председатель SDSN Black Sea Николаос Теодосиу.

По его словам, Бакинский форум один из величайших в мире: "Я принимал участие в этом форуме в течение последних четырех лет. Здесь участвуют важные люди, ученые, дипломаты и у нас есть хорошие возможности для поиска путей решения глобальных проблем",- сказал он.

Теодосиу подчеркнул, что представляет сеть ООН, целью которой является реализация и поддержка ЦУР.

"Мы знаем, что сильно отстаем и что нам еще многое предстоит сделать. И этот форум может помочь нам принять своевременные и правильные решения",- добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Teolosiu: Qlobal Bakı Forumu DİM-lərin həyata keçirilməsinə dair mühüm qərarlar qəbul etmək üçün imkan yaradır

Другие новости из категории

Президент: Лозунг премьера Армении о том, что Карабах - это Армения слишком амбициозен для такой страны
Президент: Лозунг премьера Армении о том, что "Карабах - это Армения" слишком амбициозен для такой страны
14 марта 2024 г. 12:48
Президент: Мы сами восстановили международное право и продемонстрировали сильную политическую волю
Президент: Мы сами восстановили международное право и продемонстрировали сильную политическую волю
14 марта 2024 г. 12:33
Бинали Йылдырым: Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт
Бинали Йылдырым: Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт
14 марта 2024 г. 12:25
Риши Сунак: Британия надеется на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном до ноября этого года
Риши Сунак: Британия надеется на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном до ноября этого года
14 марта 2024 г. 12:21
Президент Азербайджана принял члена Президиума Боснии и Герцеговины
ФотоПрезидент Азербайджана принял члена Президиума Боснии и Герцеговины
14 марта 2024 г. 12:20
Президент Азербайджана: Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде
Президент Азербайджана: Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде
14 марта 2024 г. 12:18
Эрдоган: Региональный формат 3+3 является важной платформой
Эрдоган: Региональный формат 3+3 является важной платформой
14 марта 2024 г. 12:16
Премьер-министр Великобритании: Азербайджан достойно справится с проведением COP29
Премьер-министр Великобритании: Азербайджан достойно справится с проведением COP29
14 марта 2024 г. 12:14
Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана будет иметь положительные последствия для разрешения конфликтов
Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана будет иметь положительные последствия для разрешения конфликтов
14 марта 2024 г. 12:11
Эрдоган призвал мировое сообщество к совместной борьбе с глобальными проблемами
Эрдоган призвал мировое сообщество к совместной борьбе с глобальными проблемами
14 марта 2024 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi