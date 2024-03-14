Теолосиу: Глобальный Бакинский форум - возможность принять важные решения по достижению ЦУР

Глобальный Бакинский форум является важной платформой, где принимаются правильные решения, нацеленные на реализацию Целей устойчивого развития ООН и обеспечение нашего общего будущего.

Глобальный Бакинский форум является важной платформой, где принимаются правильные решения, нацеленные на реализацию Целей устойчивого развития ООН и обеспечение нашего общего будущего.

Об этом Report заявил председатель SDSN Black Sea Николаос Теодосиу.

По его словам, Бакинский форум один из величайших в мире: "Я принимал участие в этом форуме в течение последних четырех лет. Здесь участвуют важные люди, ученые, дипломаты и у нас есть хорошие возможности для поиска путей решения глобальных проблем",- сказал он.

Теодосиу подчеркнул, что представляет сеть ООН, целью которой является реализация и поддержка ЦУР.

"Мы знаем, что сильно отстаем и что нам еще многое предстоит сделать. И этот форум может помочь нам принять своевременные и правильные решения",- добавил он.