Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового посла Франции в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, новым послом станет Аурелия Бушез (Aurelia Bouchez).

Cрок дипломатической миссии действующего посла Франции в Азербайджане Паскаля Монье истекает в конце октября.

С апреля 2012 года А. Бушез являлась руководителем представительства ЕС в Казахстане, в предыдущие годы была заместителем помощника генерального секретаря НАТО по региональным, экономическим и вопросам безопасности.

А.Бушез владеет французским, английским, русским и немецким языками.