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    Стало известно имя нового посла Франции в Азербайджане

    Срок дипломатической миссии нынешнего посла истекает в конце октября

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового посла Франции в Азербайджане.

    Как  сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, новым послом станет Аурелия Бушез (Aurelia Bouchez). 

    Cрок дипломатической миссии действующего посла Франции в Азербайджане Паскаля Монье  истекает в конце октября. 

    С апреля 2012 года А. Бушез  являлась руководителем представительства ЕС в Казахстане, в предыдущие годы была заместителем помощника генерального секретаря НАТО по региональным, экономическим и вопросам безопасности. 

    А.Бушез владеет французским, английским, русским и немецким языками.

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