"Sputnik Азербайджан" порой предвзят настолько, что может навредить межгосударственным отношениям

"СМИ должны быть независимыми, объективными и беспристрастными, независимо от того, в каком пространстве они действуют и кому принадлежат. Однако, к сожалению, эти основные принципы СМИ давно позабыты. В настоящее время во многих случаях некоторые медиа-с

"СМИ должны быть независимыми, объективными и беспристрастными, независимо от того, в каком пространстве они действуют и кому принадлежат. Однако, к сожалению, эти основные принципы СМИ давно позабыты. В настоящее время во многих случаях некоторые медиа-структуры превратились в основные инструменты информационной войны".

Об этом Report заявил член комитета Милли Меджлиса по правам человека, депутат Хикмет Бабаоглу.

По его словам, некоторые СМИ ради интересов государства, к которому они принадлежат, порой даже "бывают больше католиком, чем Папа Римский": "Мы видели это во время и после 44-дневной Отечественной войны. Этот процесс будет продолжаться. Одним из таких медиа-структур является "Sputnik Азербайджан"".

Депутат подчеркнул, что деятельность "Sputnik Азербайджан" не только не служит дальнейшему улучшению межгосударственных отношений, но наоборот, порой предвзята настолько, что портит их.

"Хотя основой его финансирования и разрешения работать в нашем информационном пространстве является содействие созданию надежного информационного моста между двумя соседними и дружественными странами. Мы же наблюдаем противоположное. Видимо, национальные и этнические чувства руководителя этой медийной структуры преобладают над ее ответственностью перед государством, гражданином которого она является. При таком раскладе ни одна сторона не может допустить, чтобы какие-то этнические амбиции наносили ущерб интересам двух таких дружественных и соседних стран, как Россия и Азербайджан. Этому следует положить конец".