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Спикер: Армения направляет на деоккупированные территории Азербайджана террористов

Спикер: Армения направляет на деоккупированные территории Азербайджана террористов "В 2020 году после славной победы Азербайджана в Отечественной войне, которая длилась 44 дня, была восстановлена территориальная целостность нашей страны, и нагорно-карабахский конфликт ушел в историю".
Внешняя политика
4 июня 2021 г. 13:20
Спикер: Армения направляет на деоккупированные территории Азербайджана террористов
Сахиба Гафарова
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"В 2020 году после славной победы Азербайджана в Отечественной войне, которая длилась 44 дня, была восстановлена территориальная целостность нашей страны, и нагорно-карабахский конфликт ушел в историю".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время встречи с президентом Пакистана Арифом Алви в рамках официального визита в Пакистан.

Спикер отметила, что сейчас на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана начался новый период – период крупномасштабного восстановления и реконструкции: "Но даже когда конфликт закончился, некоторые проблемы все еще остаются. Армения направляет на освобожденные от оккупации территории Азербайджана террористические группировки, отказывается предоставлять карту минных полей, препятствует делимитации границ".

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Версия на английском языке Armenia hinders border delimitation process, Azerbaijani parliament speaker says
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Ermənistan sərhədlərin delimitasiyasına mane olur"

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