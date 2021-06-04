Спикер: Армения направляет на деоккупированные территории Азербайджана террористов

"В 2020 году после славной победы Азербайджана в Отечественной войне, которая длилась 44 дня, была восстановлена территориальная целостность нашей страны, и нагорно-карабахский конфликт ушел в историю".

"В 2020 году после славной победы Азербайджана в Отечественной войне, которая длилась 44 дня, была восстановлена территориальная целостность нашей страны, и нагорно-карабахский конфликт ушел в историю".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время встречи с президентом Пакистана Арифом Алви в рамках официального визита в Пакистан.

Спикер отметила, что сейчас на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана начался новый период – период крупномасштабного восстановления и реконструкции: "Но даже когда конфликт закончился, некоторые проблемы все еще остаются. Армения направляет на освобожденные от оккупации территории Азербайджана террористические группировки, отказывается предоставлять карту минных полей, препятствует делимитации границ".