Спецпредставитель ЕС назвал обнадеживающей работу комиссий по делимитации Азербайджана и Армении

Обнадеживают новости о работе пограничных комиссий и начале процесса делимитации [между Азербайджаном и Арменией] на основе юридических документов и Алматинского соглашения 1991 года.
Как передает
Дипломат подчеркнул, что ЕС поддерживает процесс азербайджано-армянской нормализации.
"Евросоюз полностью поддерживает процесс переговоров, цели всеобъемлющего и прочного урегулирования", - говорится в сообщении.
Напомним, что Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.