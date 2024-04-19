Спецпредставитель ЕС назвал обнадеживающей работу комиссий по делимитации Азербайджана и Армении

Обнадеживают новости о работе пограничных комиссий и начале процесса делимитации [между Азербайджаном и Арменией] на основе юридических документов и Алматинского соглашения 1991 года.

Обнадеживают новости о работе пограничных комиссий и начале процесса делимитации [между Азербайджаном и Арменией] на основе юридических документов и Алматинского соглашения 1991 года.

Как передает Report , об этом говорится в публикации на странице спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара в соцсети Х.

Дипломат подчеркнул, что ЕС поддерживает процесс азербайджано-армянской нормализации.

"Евросоюз полностью поддерживает процесс переговоров, цели всеобъемлющего и прочного урегулирования", - говорится в сообщении.

Напомним, что Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.