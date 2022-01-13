О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Казахстана

Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Казахстана Премьер-министры Казахстана и Азербайджана Алихан Смаилов и Али Асадов провели телефонный разговор.
Внешняя политика
13 января 2022 г. 16:40
Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Казахстана
Али Асадов
0 : 00
0 : 00

Премьер-министры Азербайджана и Казахстана Али Асадов и Алихан Смаилов провели телефонный разговор.

Об этом передает Report со ссылкой на "Казинформ".

Асадов поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Казахстана, выразив глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил. Глава азербайджанского правительства высказал поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.

"Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей", - сказал Смаилов.

Али Асадов пригласил Смаилова совершить визит в Азербайджан в удобное для него время. "Азербайджан — важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 млн долларов США, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 г. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədovla Qazaxıstanın yeni Baş naziri arasında telefon danışığı olub
Версия на английском языке Azerbaijani PM holds telephone conversation with his new Kazakhstani counterpart

Экслюзивные новости

Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi