Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Казахстана

Премьер-министры Казахстана и Азербайджана Алихан Смаилов и Али Асадов провели телефонный разговор.

Премьер-министры Азербайджана и Казахстана Али Асадов и Алихан Смаилов провели телефонный разговор.

Об этом передает Report со ссылкой на "Казинформ".

Асадов поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Казахстана, выразив глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил. Глава азербайджанского правительства высказал поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.

"Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей", - сказал Смаилов.

Али Асадов пригласил Смаилова совершить визит в Азербайджан в удобное для него время. "Азербайджан — важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 млн долларов США, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 г. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном", - отметил он.