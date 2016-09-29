Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана открылся V Бакинский международный гуманитарный форум.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия будут проведены 6 круглых столов с участием выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты из разных стран мира.

На официальной церемонии открытия принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

К участникам форума будет зачитано обращение от имени президента России Владимира Путина, руководства ООН. На открытии также выступят Гендиректор ИСЕСКО Абдельазиз бин Осман аль-Тувейджри, представители ЮНЕСКО.

В ходе форума участники обменяются мнениями по таким вопросам, как Различные модели мультикультурализма: от теории к гуманистической практике; Важность сохранения человеческого капитала в условиях массового перемещения людей как основа для устойчивого развития; Трансформация журналистики в информационную эпоху и ее роль в обеспечении межцивилизационного диалога; Устойчивое развитие и экологическая цивилизация; Молекулярная биология, биофизика, биотехнология и вопросы подготовки кадров в современной медицине: инновационные и этические проблемы; Конвергенция технологий и прогнозы будущего: основные вызовы XXI века.

Бакинский международный гуманитарный форум – это ежегодное мероприятие выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты мирового сообщества, включая известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по различным отраслям науки и руководителей влиятельных международных организаций, целью которого является проведение диалогов, обмен мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов глобального характера, представляющих интерес для всего человечества.

Инициаторами проведения форума в 2010 году явились президент Азербайджана Ильхам Алиев и его коллега экс-президент России Дмитрий Медведев.