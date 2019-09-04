В Баку состоялись российско-азербайджанские консультации по безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Баку с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также сотрудничество в кибербезопасности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ходе экспертных консультаций с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран особое внимание уделено совершенствованию законодательства в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также сотрудничеству в сфере обеспечения информационной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза России.

Наряду с этим Н.Патрушев также поздравил Р.Усубова с назначением на пост секретаря СБ Азербайджана и выразил уверенность в продолжении тесных связей двух стран по линии аппаратов советов безопасности, силовых ведомств и правоохранительных органов.

Секретарь СБ РФ отметил хорошие темпы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, подчеркнул важность реализации совместных инфраструктурных проектов на российско-азербайджанской границе и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества.