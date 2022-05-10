Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Аргентины

В рамках своего визита в Латинскую Америку заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов 9 мая 2022 года встретился с министром иностранных дел, международной торговли и культа Аргентины Сантьяго Кафьеро.

В рамках своего визита в Латинскую Америку заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился с министром иностранных дел, международной торговли и культа Аргентины Сантьяго Кафьеро.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, на встрече был высоко оценен уровень межгосударственных отношений и подчеркнута важность политического диалога между двумя странами. Они обсудили существующие возможности для расширения сотрудничества в различных областях, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и гуманитарной сфере, подчеркнули важность проведения совместных мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в следующем году.

В тот же день состоялся 4-й раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел, международной торговли и культа Аргентины.