​Состоялась встреча президентов Азербайджана и Болгарии один на один

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ 4 марта в Софии состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Болгария Росена Плевнелиева один на один.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между нашими странами в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, культурной и других сферах, подчеркнуто значение взаимных визитов высокого уровня.

Было отмечено, что официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию внесет большой вклад в дело дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Было подчеркнуто о наличии больших перспектив и хороших возможностей для расширения сотрудничества. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным вопросам.

Затем состоялась встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Болгария Росеном Плевнелиевым в расширенном составе. На встрече отметили об успешном стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией, роли Азербайджана в энергобезопасности Европы.

Здесь также провели обмен мнениями в сфере сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, затронули вопросы инвестиций, энергетики, стратегические проекты TAP и TANAP, информационно-коммуникационные технологии, перспективы сотрудничества в фармакологии, сфере туризма и пр.

По окончании прошедшей в Софии встречи в расширенном составе, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Болгария Росен Плевнелиев подписали "Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария".