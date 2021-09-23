Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Венгрии

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана, в рамках встречи между Национальным архивным управлением Азербайджана и Национальным архивом Венгрии было подписано соглашение о сотрудничестве.

На встрече было выражено удовлетворение динамикой развития отношений между Азербайджаном и Венгрией, носящих характер стратегического партнерства, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в транспортной, энергетической, туристической и других сферах.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в регионе, новых возможностях сотрудничества в постконфликтный период, а также о восстановительных работах, осуществляемых правительством Азербайджана на освобожденных территориях.

Венгерская сторона выразила заинтересованность в участии в процессе восстановления и строительства территорий, затронутых конфликтом.

Питер Сийярто отметил, что Азербайджан является надежным партнером в области энергетической безопасности и играет важную роль в обеспечении диверсификации маршрутов энергоснабжения Европы.