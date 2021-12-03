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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях проходящего в Стокгольме заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Внешняя политика
3 декабря 2021 г. 17:44
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях проходящего в Стокгольме заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министры отметили высокий уровень развития стратегических отношений между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах, в том числе в транспортной.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о последней ситуации в регионе, предпринимаемых Азербайджаном шагах по исполнению трехсторонних заявлений, проводимых на освобожденных территориях восстановительных работах.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Ukraine discuss prospects for cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ukrayna XİN başçılarının görüşü olub

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