Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях проходящего в Стокгольме заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях проходящего в Стокгольме заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министры отметили высокий уровень развития стратегических отношений между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах, в том числе в транспортной.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о последней ситуации в регионе, предпринимаемых Азербайджаном шагах по исполнению трехсторонних заявлений, проводимых на освобожденных территориях восстановительных работах.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.