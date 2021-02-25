Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция, посвященная Ходжалы

25 февраля состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция на тему "Ходжалынская трагедия - трагедия для всего человечества". Организатор мероприятия - Бакинский международный центр мультикультурализма.

25 февраля состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция на тему "Ходжалынская трагедия - трагедия для всего человечества". Организатор мероприятия - Бакинский международный центр мультикультурализма.

Как сообщает Report, конференцию открыл директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов.

В своём выступления он отметил что Ходжалинская трагедия является одним из самых чудовищных преступлений конца ХХ века.

"Каждый раз, когда мы просматриваем документальные фото, видео, перечитываем сведения очевидцев, мы ужасаемся от тех зверств, которые совершили армянские военные. Азербайджанский народ доносит правду об исторических реалиях в том числе и для того чтобы уберечь человечество от подобных этнических чисток. Каждый раз, призывая к справедливости для Ходжалы, мы призываем в том числе и к человечности, гуманизму", - отметил в выступлении директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов.

Второй секретарь Посольства Азербайджана в Украине Самир Аллахвердиев рассказал про оценку преступления с точки зрения международного права, а также о проделанной азербайджанскими дипломатами работе, направленной на информирование международных инстанций о совершенном античеловеческом преступлении.

По словам Самира Аллахвердиева, деятельность азербайджанского государства, направленная на донесения до мировой общественности правды про совершенную в Ходжалы массовую резню, делает большой вклад в борьбу за соблюдение международного права и общечеловеческих ценностей, гуманизма во всем мире и борьбу с массовыми преступлениями на почве этнической ненависти.

Главный советник БМЦМ Тофиг Аббасов в своём выступлении отметил о жестокости и античеловечности совершенной армянами резни и провёл параллели с другими трагическими страницами в истории, когда на почве этнической ненависти были совершены подобные кровавые чистки, которые привели к гибели невинных людей.

По словам Тофига Аббасова, Азербайджан последовательно восстанавливает историческую справедливость, и спустя около 30 лет после оккупации Арменией своих территорий смог восстановить свою территориальную целостность. И также Азербайджан много работает над тем, чтобы убийцы, которые совершили преступления против азербайджанского народа, были привлечены к ответственности.

На мероприятии также выступили кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университет имени Тараса Шевченко Олег Купчик, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского НАН Украины Александр Дудник, кандидат исторических наук Владимир Омельчук. В своих выступлениях они акцентировали на том, что Украина всегда на официальном уровне поддерживала Азербайджан и осуждала преступления против азербайджанского народа.

Модератором конференции выступила представитель БМЦМ в Украине Марина Гончарук.

На конференции присутствовали историки, преподаватели и студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского национального университета культуры и искусств, Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, Киевского университета культуры, Харьковского национального университета внутренних дел, Западноукраинского национального университета, Полтавского университета экономики и торговли.