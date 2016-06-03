Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 3 июня состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Турецкой Республики Бинали Йылдырыма, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Турции был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и его супругу Семиху Йылдырым.
Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Турции.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бинали Йылдырым обошли строй почетного караула.
Премьер-министр Бинали Йылдырым поприветствовал азербайджанских солдат.
Официальные лица Азербайджанского государства и правительства были представлены премьер-министру Бинали Йылдырыму, члены турецкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Бинали Йылдырымом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и его супруга Семиха Йылдырым сфотографировались для официального фото.
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