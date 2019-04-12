Матвиенко: Сопредседателем межправкомиссии Россия-Азербайджан станет вице-спикер Совфеда

Роль парламентов Азербайджана и России является ключевой для реализации масштабных планов сотрудничества двух стран.

Как сообщает Report со ссылкой на "Парламентскую газету", об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе своего визита в Баку.

"Чтобы все масштабные планы сотрудничества между нашими государствами были реализованы, все двусторонние документы должны наполняться конкретным содержанием. Роль парламентов здесь без преувеличения ключевая. Именно законодатели создают правовые условия для эффективной работы", - заявила В.Матвиенко.

Он указала, что в межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух стран произошли изменения - российскую делегацию возглавит вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По словам председателя Совфеда, должность генерального секретаря партии "Единая Россия" поможет ему интенсифицировать взаимодействие двух стран по линии политических партий.