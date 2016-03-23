Сопредседатель МГ ОБСЕ: Наибольшую озабоченность вызывают жертвы среди мирного населения

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Важнейшей целью сопредседателей Минской группы ОБСЕ является окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик в интервью радиостанции «Голос Америки».

По его словам, попытки нарушить перемирие вызывают беспокойство, а наибольшую озабоченность вызывают жертвы среди мирного населения. «Мы осуждаем использование тяжелой артиллерии», - подчеркнул Уорлик.

Сопредседатель также коснулся обращения конгрессменов Ройса и Шермана. В числе их предложений размещение устройств, фиксирующих направление выстрелов, а также размещение наблюдателей ОБСЕ для более эффективного контроля над соблюденеим режима перемирия.

Джеймс Уорлик отметил, что сопредседатели поддерживают любые предложения, направленные на достижение согласия сторон и укрепление режима перемирия.