Словацкие компании намерены участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словакию встретился с председателем Национальной ассамблеи Словакии Борисом Колларом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словакию встретился с председателем Национальной ассамблеи Словакии Борисом Колларом.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Словакией, которые развиваются в духе дружбы и сотрудничества. Подчеркнута важность консолидации усилий по дальнейшему развитию отношений между двумя странами, поднятию их на качественно новый уровень - уровень стратегического партнерства. Было отмечено, что планы по учреждению посольства Азербайджана в Словакии являются знаменательным событием с точки зрения углубления двусторонних отношений.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки дня, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу. Он рассказал об интенсивных шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении реабилитации и восстановления территорий, пострадавших от конфликта, а также реинтеграции населения. В то же время высоко оценено намерение словацких компаний и инвесторов участвовать в совместных инвестиционных, восстановительных и строительных проектах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджанской Республики.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.