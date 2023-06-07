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Словацкие компании намерены участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Словацкие компании намерены участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словакию встретился с председателем Национальной ассамблеи Словакии Борисом Колларом.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 17:13
Словацкие компании намерены участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словакию встретился с председателем Национальной ассамблеи Словакии Борисом Колларом.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Словакией, которые развиваются в духе дружбы и сотрудничества. Подчеркнута важность консолидации усилий по дальнейшему развитию отношений между двумя странами, поднятию их на качественно новый уровень - уровень стратегического партнерства. Было отмечено, что планы по учреждению посольства Азербайджана в Словакии являются знаменательным событием с точки зрения углубления двусторонних отношений.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки дня, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу. Он рассказал об интенсивных шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении реабилитации и восстановления территорий, пострадавших от конфликта, а также реинтеграции населения. В то же время высоко оценено намерение словацких компаний и инвесторов участвовать в совместных инвестиционных, восстановительных и строительных проектах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджанской Республики.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSlovak companies intend to participate in investment, restoration and construction projects in Karabakh and Eastern Zangazur
Версия на азербайджанском языке ФотоSlovakiya şirkətləri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda investisiya, bərpa və quruculuq layihələrində iştirak etmək niyyətindədir

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