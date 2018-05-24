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    Си Цзиньпин: "С каждым днем повышается статус и растет влияние Азербайджана на международной арене"

    Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву© Foto: "AFP"

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин Президент.

    Считаю честью от имени правительства и народа Китая, от себя лично передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

    В последние годы экономика Азербайджана стремительно развивается, в обществе наблюдаются стабильность и солидарность, с каждым днем повышается статус и растет влияние Азербайджана на международной арене. Китай как близкий друг Азербайджана от души рад этому. Я уделяю большое внимание развитию китайско–азербайджанских отношений, готов к совместным с Вами усилиям для достижения новых успехов во всех сферах взаимовыгодного сотрудничества на благо двух стран и их народов.

    Желаю азербайджанскому народу прогресса и благополучия. Желаю Вам здоровья и всего наилучшего".

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