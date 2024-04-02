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Шамиль Айрым: Считаю трехстороннюю встречу в Брюсселе несерьезной

Шамиль Айрым: Считаю трехстороннюю встречу в Брюсселе несерьезной 19:04 Трехсторонняя встреча, которая состоится 5 апреля в Брюсселе с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Антони Блинкена и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, является безосновательной и несерьезной.
Внешняя политика
2 апреля 2024 г. 22:20
Шамиль Айрым: Считаю трехстороннюю встречу в Брюсселе несерьезной

Трехсторонняя встреча, которая состоится 5 апреля в Брюсселе с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, является безосновательной и несерьезной.

Об этом в интервью Анкарскому бюро Report заявил глава турецко-азербайджанской парламентской группы дружбы, турецкий депутат Шамиль Айрым.

По мнению депутата, абсурдно, что Азербайджан не был приглашен на эту встречу: "Если вы помните, Никол Пашинян сказал, что они должны изменить Конституцию, чтобы подписать мирный договор. В таком случае такие собрания призваны создать конфликт в регионе, помешать миру и безопасности”.

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Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: Brüsseldə keçirələcək üçtərəfli görüşü qeyri-ciddi hesab edirəm

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