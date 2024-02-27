Саудовская Аравия может упростить процесс выдачи виз для граждан Азербайджана

Саудовская Аравия предпринимает шаги по упрощению процесса получения виз для граждан Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом сказал министр по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфик бен Фаузан Аль Рабиа в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он отметил, что упрощение Азербайджаном процесса выдачи виз для граждан Саудовской Аравии дало серьезный импульс сотрудничеству в сфере туризма.
"Наша страна также предпринимает шаги по упрощению процесса выдачи виз гражданам Азербайджана", - сказал он.