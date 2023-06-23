Самир Шарифов: Двусторонние отношения между США и Азербайджаном с каждым днем укрепляются

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки с каждым днем укрепляются.
Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном 247-ой годовщине независимости США.
Министр отметил, что в прошлом году Азербайджан и США отмечали 30-летие со дня установления дипломатических отношений: "За эти 30 лет отношения между странами основывались на взаимных интересах и равных правах".
С.Шарифов напомнил, что президент США Джо Байден в своем поздравительном письме по случаю Дня независимости Азербайджана подчеркнул, что он поддерживает стратегическое партнерство между странами, и что мир между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность во всем регионе.