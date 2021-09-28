Сабина Алиева в Болгарии приняла участие в мероприятиях ряда организаций

Делегация во главе с Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой во время визита в Болгарию приняла участие в мероприятиях ряда организаций.

Делегация во главе с Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой во время визита в Болгарию приняла участие в мероприятиях ряда организаций.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

С.Алиева впервые встретилась с членами болгарской комиссии по защите от дискриминации. Омбудсмен проинформировала членов Комиссии о деятельности, проведенной во время войны по расследованию нарушений международного гуманитарного права.

В ходе визита С.Алиева также встретилась с омбудсменом Болгарии Дианой Ковачевой, где были обсуждены взаимодействие между институтами, а также перспективы будущего сотрудничества.

Затем омбудсмен Азербайджана посетила Болгарский университет библиотечных исследований и информационных технологий.