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С сегодняшнего дня в Азербайджан разрешен въезд гражданам еще более 10 стран

С сегодняшнего дня в Азербайджан разрешен въезд гражданам еще более 10 стран 10:19
Внешняя политика
6 сентября 2021 г. 10:43
С сегодняшнего дня в Азербайджан разрешен въезд гражданам еще более 10 стран
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Азербайджан расширил список государств, гражданам которых разрешен въезд в страну воздушным транспортом. В подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым указе о внесении изменений в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" с 6 сентября граждане еще ряда стран смогут въехать в Азербайджан воздушным транспортом.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Разрешение предоставляется как гражданам этих стран, так и постоянно проживающим в них гражданам других государств и лицам без гражданства.

Согласно постановлению, в список включены:

- Китайская Народная Республика;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Гонконг (КНР);
- Хорватия;
- Исландия;
- Италия;
- Латвия;
- Малайзия;
- Саудовская Аравия;
- Япония;

- Литва.

Напомним, что разрешение на въезд в Азербайджан из указанных стран связано с осуществлением в этих странах постоянной вакцинации и удовлетворительной борьбой с пандемией.

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Версия на английском языке Tourists from several more countries permitted to travel to Azerbaijan starting today
Версия на азербайджанском языке Bu gündən daha 10-dan artıq ölkə vətəndaşlarının Azərbaycana giriş-çıxışına icazə verilib

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