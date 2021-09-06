С сегодняшнего дня в Азербайджан разрешен въезд гражданам еще более 10 стран

10:19

Азербайджан расширил список государств, гражданам которых разрешен въезд в страну воздушным транспортом. В подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым указе о внесении изменений в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" с 6 сентября граждане еще ряда стран смогут въехать в Азербайджан воздушным транспортом.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Разрешение предоставляется как гражданам этих стран, так и постоянно проживающим в них гражданам других государств и лицам без гражданства.

Согласно постановлению, в список включены:

- Китайская Народная Республика;

- Эстония;

- Финляндия;

- Франция;

- Гонконг (КНР);

- Хорватия;

- Исландия;

- Италия;

- Латвия;

- Малайзия;

- Саудовская Аравия;

- Япония;

- Литва.

Напомним, что разрешение на въезд в Азербайджан из указанных стран связано с осуществлением в этих странах постоянной вакцинации и удовлетворительной борьбой с пандемией.