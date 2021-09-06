С сегодняшнего дня в Азербайджан разрешен въезд гражданам еще более 10 стран

Азербайджан расширил список государств, гражданам которых разрешен въезд в страну воздушным транспортом. В подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым указе о внесении изменений в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" с 6 сентября граждане еще ряда стран смогут въехать в Азербайджан воздушным транспортом.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Разрешение предоставляется как гражданам этих стран, так и постоянно проживающим в них гражданам других государств и лицам без гражданства.
Согласно постановлению, в список включены:
- Китайская Народная Республика;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Гонконг (КНР);
- Хорватия;
- Исландия;
- Италия;
- Латвия;
- Малайзия;
- Саудовская Аравия;
- Япония;
- Литва.
Напомним, что разрешение на въезд в Азербайджан из указанных стран связано с осуществлением в этих странах постоянной вакцинации и удовлетворительной борьбой с пандемией.