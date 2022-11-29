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Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Азербайджана

Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Азербайджана Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Азербайджан встретился с представителями татарских общественных организаций страны.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 09:12
Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Азербайджана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Азербайджан встретился с представителями татарских общественных организаций страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Татарстана.

В настоящее время в Азербайджане проживает более 27 тысяч татар. Действует несколько организаций, среди которых - Центр татарской молодежи Азербайджана "Яшьлек", Республиканское общество татарской культуры "Туган тел", общественное объединение "Татарстан", отделение общества татарских женщин "Ак калфак" в Азербайджане.

"Татарстан и Азербайджан исторически связывают теплые дружественные отношения. А наши соотечественники, проживающие здесь, вносят огромный вклад в вопросы сохранения языка, традиций и культуры", - отметил в ходе встречи с соотечественниками президент Татарстана.

Участники встречи с представителями татарских общественных организаций Азербайджана также посетили выставку, посвященную истории татар в Азербайджане и татаро-азербайджанским связям.

В ходе пребывания в Баку 28-29 ноября Рустам Минниханов также встретится с представителями татарских общественных организаций Азербайджана и проведет ряд официальных встреч.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Minnixanov Azərbaycanda tatar ictimai təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb

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