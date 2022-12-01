О нас

Румыния и Азербайджан предлагают запустить проект в энергетической сфере

Румыния и Азербайджан предлагают запустить проект в энергетической сфере Румыния и Азербайджан предлагают запустить проект в энергетической сфере, который будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 20:43
Румыния и Азербайджан предлагают запустить проект в энергетической сфере

Румыния и Азербайджан предлагают запустить проект в энергетической сфере, который будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.

Как передает Report, об этом сказал посол Румынии в нашей стране Василе Соаре в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Румынии.

По его словам, проект будет включать добычу природного газа и производство электроэнергии из альтернативных источников на азербайджанском побережье Каспийского моря.

Посол отметил, что Румыния стала второй страной, признавшей независимость Азербайджана. За 30 лет отношения двух стран развивались в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах.

Присутствующий на мероприятии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан и Румыния являются стратегическими партнерами и подписали соответствующий документ.

"Сегодня наши экономические, инвестиционные, торговые связи расширяются. За последние 10 лет товарооборот между странами увеличился в 2,3 раза", - сказал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Reuters: Послы ЕС близки к согласованию потолка цен на российскую нефть в $60
Reuters: Послы ЕС близки к согласованию потолка цен на российскую нефть в $60
1 декабря 2022 г. 17:58
Первые объемы азербайджанского газа транспортированы в Молдову
Первые объемы азербайджанского газа транспортированы в Молдову
1 декабря 2022 г. 16:47
Продлен срок действия меморандума по запуску Вертикального газового коридора
Продлен срок действия меморандума по запуску Вертикального газового коридора
1 декабря 2022 г. 16:14
Стоимость газа в Европе выросла на 6%
Стоимость газа в Европе выросла на 6%
1 декабря 2022 г. 12:30
Компания Lukoil возобновила переговоры относительно сделки по НПЗ в Италии
Компания Lukoil возобновила переговоры относительно сделки по НПЗ в Италии
1 декабря 2022 г. 11:39
Работникам нефтяной промышленности Азербайджана вручены высокие госнаграды
ФотоРаботникам нефтяной промышленности Азербайджана вручены высокие госнаграды
1 декабря 2022 г. 11:34
Турция установила гигантский резервуар для черноморского газа
Турция установила гигантский резервуар для черноморского газа
1 декабря 2022 г. 10:58
Цены на нефть снизились после уверенного подъема накануне
Цены на нефть снизились после уверенного подъема накануне
1 декабря 2022 г. 10:25
Кыргызстан намерен получить кредит от АБР для закупки электроэнергии
Кыргызстан намерен получить кредит от АБР для закупки электроэнергии
1 декабря 2022 г. 09:55
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 88 долларам
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 88 долларам
1 декабря 2022 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi