Румыния и Азербайджан предлагают запустить проект в энергетической сфере

Румыния и Азербайджан предлагают запустить проект в энергетической сфере, который будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.

Румыния и Азербайджан предлагают запустить проект в энергетической сфере, который будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.

Как передает Report, об этом сказал посол Румынии в нашей стране Василе Соаре в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Румынии.

По его словам, проект будет включать добычу природного газа и производство электроэнергии из альтернативных источников на азербайджанском побережье Каспийского моря.

Посол отметил, что Румыния стала второй страной, признавшей независимость Азербайджана. За 30 лет отношения двух стран развивались в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах.

Присутствующий на мероприятии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан и Румыния являются стратегическими партнерами и подписали соответствующий документ.

"Сегодня наши экономические, инвестиционные, торговые связи расширяются. За последние 10 лет товарооборот между странами увеличился в 2,3 раза", - сказал министр.