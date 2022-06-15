Захарова: Россия готова организовать вторую встречу по делимитации азербайджано-армянской границы

"Россия готова в самое ближайшее время провести второе заседание двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы".

"Россия готова в самое ближайшее время провести второе заседание двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы".

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"Мы приветствовали проведение 24 мая первого заседания двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы. Было решено, что вторая встреча пройдет в Москве. Со своей стороны мы готовы организовать эту встречу в самое ближайшее время. Ждем от наших партнеров из Азербайджана и Армении предложений по дате встречи", - заключила официальный представитель МИД России.