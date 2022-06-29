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Российская сторона прокомментировала "рабочий визит" Бабаяна в РФ

Российская сторона прокомментировала "рабочий визит" Бабаяна в РФ Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу отправил запрос компетентным органам РФ в связи с распространением в армянских СМИ информации о том, что представляющийся "министром иностранных дел" сепаратистского режима Карабаха Давид Бабаян 21-27 июня со
Внешняя политика
29 июня 2022 г. 15:21
Российская сторона прокомментировала рабочий визит Бабаяна в РФ

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу отправил запрос компетентным органам РФ в связи с распространением в армянских СМИ информации о том, что представляющийся "министром иностранных дел" сепаратистского режима Карабаха Давид Бабаян 21-27 июня совершил "деловой визит" в Россию и провел ряд встреч.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе посольства Азербайджана.

"Согласно полученной от российской стороны официальной информации, упомянутое лицо находился в указанный период на территории Российской Федерации с частным визитом и сообщения о "рабочем визите" не соответствуют действительности. Проведенные им встречи носили частный характер и никто из российских официальных лиц с ним не встречался", - говорится в заявлении.

Также посольство отмечает, что граждане, проживающие в карабахском регионе Азербайджана, прибывают в Россию с паспортом Армении. Распространение сообщений о подобных якобы "визитах" носит провокационный характер, и преследуют цель введения в заблуждение общественности и бросает тень на азербайджано-российское сотрудничество.

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Версия на английском языке Azerbaijani embassy: No Russian official meets with representative of separatists
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfirliyi: "Rusiyanın heç bir rəsmi şəxsi separatçıların nümayəndəsi ilə görüşməyib"

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