Российская сторона прокомментировала "рабочий визит" Бабаяна в РФ

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу отправил запрос компетентным органам РФ в связи с распространением в армянских СМИ информации о том, что представляющийся "министром иностранных дел" сепаратистского режима Карабаха Давид Бабаян 21-27 июня со

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу отправил запрос компетентным органам РФ в связи с распространением в армянских СМИ информации о том, что представляющийся "министром иностранных дел" сепаратистского режима Карабаха Давид Бабаян 21-27 июня совершил "деловой визит" в Россию и провел ряд встреч.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе посольства Азербайджана.

"Согласно полученной от российской стороны официальной информации, упомянутое лицо находился в указанный период на территории Российской Федерации с частным визитом и сообщения о "рабочем визите" не соответствуют действительности. Проведенные им встречи носили частный характер и никто из российских официальных лиц с ним не встречался", - говорится в заявлении.

Также посольство отмечает, что граждане, проживающие в карабахском регионе Азербайджана, прибывают в Россию с паспортом Армении. Распространение сообщений о подобных якобы "визитах" носит провокационный характер, и преследуют цель введения в заблуждение общественности и бросает тень на азербайджано-российское сотрудничество.