Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Дорогой Брат.

Передаю Вашему превосходительству и в Вашем лице всему азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Большие успехи, достигнутые дружественным и братским Азербайджаном во всех сферах со дня восстановления независимости по настоящее время, являются источником гордости и для Турции. Мы абсолютно уверены в том, что благодаря Вашему дальновидному лидерству эти достижения Азербайджана будут продолжаться и наращиваться.

Хочу еще раз подчеркнуть нашу решительность, направленную на дальнейшее укрепление стратегических отношений, расширяющихся под лозунгом "Одна нация, два государства". Всем сердцем верю в то, что наше тесное сотрудничество в предстоящий период внесет важный вклад в дело мира, благосостояния и стабильности в регионе и за его пределами.

Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать Вашему превосходительству здоровья и счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания".