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Рабочая группа осудила заявление парламента Австрии об Азербайджане

Рабочая группа осудила заявление парламента Австрии об Азербайджане Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Австрия выражает категорический протест против одностороннего заявления, принятого 19 октября парламентом Австрии.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 19:14
Рабочая группа осудила заявление парламента Австрии об Азербайджане

Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Австрия выражает категорический протест против одностороннего заявления, принятого 19 октября парламентом Австрии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении рабочей группы.

В заявлении говорится, что данная позиция парламента Австрии не отражает объективно происходящие в нашем регионе события, а также противоречит международным правовым нормам и нейтральной позиции Австрийской Республики.

«Мы сурово осуждаем само принятие этого заявления как акт, нацеленный против усилий по обеспечению доверия и мира в регионе. При составлении данного заявления не было принято к сведению то, что гражданское население не пострадало в ходе антитеррористических мероприятий, предпринятых Азербайджаном на его собственной суверенной территории, а также что жители Карабаха армянского происхождения добровольно отправились в Армению, что Азербайджан всячески помогает людям, не покинувшим Карабах, что создан специальный портал для процесса реинтеграции и что Администрацией президента Азербайджана заявлен особый план реинтеграции», - говорится в заявлении.

В рабочей группе также отметили, что в своем заявлении парламент Австрии игнорирует реалии региона, и тот факт, что былой конфликт коренился в территориальных претензиях Армении к Азербайджану, за которыми последовали вооруженная интервенция в нашу страну и оккупация части ее территории, а также этническая чистка азербайджанского населения.

«Все эти моменты и факты, сопровожденные доказательствами, были доведены до сведения депутатов парламента Австрии во время встречи с ними 18 октября. Там же были даны ответы на все заданные австрийскими парламентариями вопросы. Мы, рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Австрия, всецело отвергаем подобное несправедливое отношение, продемонстрированное к нашему государству. Мы полагаем, что заявления такого свойства провоцируют реваншистские силы в Армении на совершение действий против Азербайджана и ни в коем случае не служат процессу нормализации отношений между двумя странами», - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Working Group expresses protest against unfair approach of Austrian Parliament towards Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İşçi qrupu Avstriya Parlamentinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz yanaşmasını rədd edib

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