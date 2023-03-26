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Пять месяцев спустя - что происходит в Бахмуте?

Пять месяцев спустя - что происходит в Бахмуте? Город Бахмут Донецкой области Украины в настоящее время является самой горячей точкой фронта. Российская армия более 5 месяцев пытается занять этот город.
Внешняя политика
26 марта 2023 г. 16:10
Пять месяцев спустя - что происходит в Бахмуте?

Город Бахмут Донецкой области Украины в настоящее время является самой горячей точкой фронта. Российская армия более 5 месяцев пытается занять этот город.

Несмотря на информацию официальных и неофициальных российских источников, Бахмут продолжает сопротивление. Сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут и его встреча с защитниками города также опровергли заявления ряда СМИ, в том числе руководства российской наемной компании "Вагнер", которая также принимала участие в попытках захватить город.

Спикер Восточного военного соединения Сергей Череватый сообщил восточно-европейскому бюро Report, что украинская армия предотвратила продвижение противника в направлении Бахмута.

Он подчеркнул, что Россия ежедневно несет серьезные потери на этом направлении фронта.

Офицер украинской армии, военный эксперт Тарас Березовец отметил, что Бахмутское направление остается самым горячим на линии фронта: "Такая ситуация сохраняется с декабря прошлого года. Противник продолжает наступление, не обращая внимания на понесенные потери в личном составе и технике".

По его словам, Россия использует в основном наемников "Вагнера", а точнее то, что от них осталось. Так, по словам командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Циркина, "вагнеровцы" находятся на последнем издыхании.

Он отметил, что ВВС Украины не прекращают борьбу с противником: “Бои идут в основном на окраинах города Бахмут. Центр и большая часть города надежно защищены силами обороны Украины".

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Версия на азербайджанском языке Beş aylıq döyüşlər və ukraynalıların qətiyyətli müqaviməti - Baxmutda son vəziyyət necədir?

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