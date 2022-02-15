Продлен срок действия разрешения на железнодорожную перевозку некоторых товаров из Азербайджана в РФ

Продлен срок действия разрешения на железнодорожную перевозку некоторых товаров из Азербайджана в Россию.

Продлен срок действия разрешения на железнодорожную перевозку некоторых товаров из Азербайджана в Россию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА).

11 июня 2021 года в результате переговоров АПБА и Россельхознадзора было получено разрешение на перевозку помидоров и яблок железнодорожным транспортом до 1 апреля 2021 года. 14 февраля 2022 года состоялись очередные переговоры между председателем Агенства Гошгаром Тахмазли и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Проведенные переговоры, а также усиление государственного контроля за экспортируемой из Азербайджана продукцией были высоко оценены соответствующим российским ведомством, и перевозка яблок и помидоров по железной дороге была разрешена до 1 января 2023 года.