Призыв "Справедливость для Ходжалы" в столицах Мексики, Колумбии и Перу

В рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы" установлены большие и средние билборды на центральных улицах Мексики, Колумбии и Перу соответственно в Мехико, Боготе и Лиме, в связи с 32-летием Ходжалинского геноцида.

В рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы" установлены большие и средние билборды на центральных улицах Мексики, Колумбии и Перу соответственно в Мехико, Боготе и Лиме, в связи с 32-летием Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

На табличках изображен монумент, воздвигнутый в память о жертвах Ходжалинского геноцида, лозунги "32 года Ходжалинскому геноциду", "Мы помним" и официальный сайт кампании "Справедливость Ходжалы".

Жители этих городов могут в течение недели получить подробную информацию о геноциде, посетив официальный сайт кампании "Справедливость для Ходжалы" через QR-код на щитах.