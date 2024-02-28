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Призыв "Справедливость для Ходжалы" в столицах Мексики, Колумбии и Перу

Призыв "Справедливость для Ходжалы" в столицах Мексики, Колумбии и Перу В рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы" установлены большие и средние билборды на центральных улицах Мексики, Колумбии и Перу соответственно в Мехико, Боготе и Лиме, в связи с 32-летием Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 06:07
Призыв Справедливость для Ходжалы в столицах Мексики, Колумбии и Перу

В рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы" установлены большие и средние билборды на центральных улицах Мексики, Колумбии и Перу соответственно в Мехико, Боготе и Лиме, в связи с 32-летием Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

На табличках изображен монумент, воздвигнутый в память о жертвах Ходжалинского геноцида, лозунги "32 года Ходжалинскому геноциду", "Мы помним" и официальный сайт кампании "Справедливость Ходжалы".

Жители этих городов могут в течение недели получить подробную информацию о геноциде, посетив официальный сайт кампании "Справедливость для Ходжалы" через QR-код на щитах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksika, Kolumbiya və Peru paytaxtlarının mərkəzi küçələrində “Xocalıya ədalət” çağırışı edilib

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