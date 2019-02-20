Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Принято коммюнике 1-го заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Как сообщили Report в МИД, в документе отмечается, что 19-20 февраля 2019 года в городе Баку состоялось 1-ое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ).

В переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики (руководитель – Х.А.Халафов), Исламской Республики Иран (руководитель – Р.Назар Ахари), Республики Казахстан (руководитель – З.А.Аманжолова), Российской Федерации (руководитель – И.Б.Братчиков) и Туркменистана (руководитель – М.Г.Атаджанов).

Стороны приняли Правила Процедуры Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам Пятого Каспийского Саммита, провели обзор по различным аспектам сотрудничества на Каспийском море, а также проинформировали о ходе выполнения внутригосударственных процедур по подписанным соглашениям, в частности, о процессе ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Состоялось обсуждение положений проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Ряд положений проекта был согласован. Обсуждение данного документа будет продолжено.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили глубокую признательность Азербайджанской Республике за высокий уровень организации первой встречи.

Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в апреле 2019 года в Республике Казахстан.