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Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана

Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана В Парламентской Ассамблее Совета Европы ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана.
Внешняя политика
4 марта 2024 г. 13:59
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана

В Парламентской Ассамблее Совета Европы ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с принципами международного права. Он отметил, что после этого ряд европейских институтов развязал широкомасштабную кампанию против Азербайджана, которая носит предвзятый характер. Подчеркнув, что в Парламентской Ассамблее Совета Европы ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана, глава государства отметил, что такой подход нетерпим для нашей делегации. Он сказал, что парламенты ряда стран выразили позицию против этой несправедливости.

Президент Азербайджана напомнил, что даже после окончания 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Армения не продемонстрировала позитивного отношения к инициативам Азербайджана по продвижению мира, а наоборот, проводила политику вооружения и милитаризации в Карабахе, продолжала перебрасывать на эти территории большое количество мин и боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: AŞPA-da Azərbaycana qarşı qərəzli və çirkin kampaniya aparılır

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