Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Как передает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои самые искренние поздравления по случаю убедительной победы на президентских выборах в Азербайджанской Республике.
Итоги голосования свидетельствуют о высоком уровне доверия и поддержки народом Азербайджана проводимого Вами курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны. Уверен, что данное важное событие будет способствовать дальнейшему развитию Азербайджанской Республики и повышению благосостояния ее граждан.
Отрадно отметить эффективный характер братских отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Уверены, что эти отношения будут и дальше развиваться и углубляться на благо народов двух стран. Мы выражаем признательность за Ваше личное внимание и большую поддержку в развитии добрососедских отношений между нашими странами.
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".