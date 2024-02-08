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Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 16:37
Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как передает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои самые искренние поздравления по случаю убедительной победы на президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Итоги голосования свидетельствуют о высоком уровне доверия и поддержки народом Азербайджана проводимого Вами курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны. Уверен, что данное важное событие будет способствовать дальнейшему развитию Азербайджанской Республики и повышению благосостояния ее граждан.

Отрадно отметить эффективный характер братских отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Уверены, что эти отношения будут и дальше развиваться и углубляться на благо народов двух стран. Мы выражаем признательность за Ваше личное внимание и большую поддержку в развитии добрососедских отношений между нашими странами.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President of Turkmenistan congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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