Президент Туркменистана направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично направляю Вам и в Вашем лице всему братскому народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Азербайджанской Республикой, в основу которых заложены принципы равноправия, обоюдной выгоды, взаимного уважения и доверия. Убежден, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими братскими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления двусторонних туркмено-азербайджанских отношений во благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а братскому народу Азербайджана – мира, прогресса и процветания".