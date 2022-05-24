Президент Словакии поздравила азербайджанского лидера

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента, в тексте поздравления говорится:
"От имени народа Словакии и от своего имени искренне поздравляю Вас и народ Азербайджана с национальным праздником Вашей страны - 28 Мая - Днем Независимости.
Сегодня мир столкнулся со многими проблемами – воздействиями продолжающейся пандемии, последствиями изменения климата, различными гибридными угрозами, а также рядом конфликтов, создающих опасность для таких общечеловеческих ценностей, как свобода, равенство, демократия и верховенство закона.
Наряду с завершающейся пандемией и растущими проявлениями изменения климата мир сталкивается со сложной ситуацией в результате кардинального изменения архитектуры международной безопасности. Военный конфликт между Россией и нашим ближайшим соседом Украиной сильно повлиял на международное сообщество в целом. Миллионы людей, ставшие беженцами, многочисленные жертвы и крупные материальные потери в результате конфликта в настоящее время создают в Европе картины, которые мы не могли себе представить. Ответом на эти вызовы является не только международная солидарность, но и возвращение к ценностям многосторонности и соблюдение принципов международного права.
Уважаемый господин Президент, верю, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться в различных сферах в интересах народов наших стран.
Желаю Вам и всем гражданам Вашей страны мира, стабильности, процветания и продолжения демократического развития".