Президент Словакии поздравила азербайджанского лидера

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента, в тексте поздравления говорится:

"От имени народа Словакии и от своего имени искренне поздравляю Вас и народ Азербайджана с национальным праздником Вашей страны - 28 Мая - Днем Независимости.

Сегодня мир столкнулся со многими проблемами – воздействиями продолжающейся пандемии, последствиями изменения климата, различными гибридными угрозами, а также рядом конфликтов, создающих опасность для таких общечеловеческих ценностей, как свобода, равенство, демократия и верховенство закона.

Наряду с завершающейся пандемией и растущими проявлениями изменения климата мир сталкивается со сложной ситуацией в результате кардинального изменения архитектуры международной безопасности. Военный конфликт между Россией и нашим ближайшим соседом Украиной сильно повлиял на международное сообщество в целом. Миллионы людей, ставшие беженцами, многочисленные жертвы и крупные материальные потери в результате конфликта в настоящее время создают в Европе картины, которые мы не могли себе представить. Ответом на эти вызовы является не только международная солидарность, но и возвращение к ценностям многосторонности и соблюдение принципов международного права.

Уважаемый господин Президент, верю, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться в различных сферах в интересах народов наших стран.

Желаю Вам и всем гражданам Вашей страны мира, стабильности, процветания и продолжения демократического развития".