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Президент Словакии поздравила азербайджанского лидера

Президент Словакии поздравила азербайджанского лидера Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 14:38
Президент Словакии поздравила азербайджанского лидера
Ильхам Алиев

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента, в тексте поздравления говорится:

"От имени народа Словакии и от своего имени искренне поздравляю Вас и народ Азербайджана с национальным праздником Вашей страны - 28 Мая - Днем Независимости.

Сегодня мир столкнулся со многими проблемами – воздействиями продолжающейся пандемии, последствиями изменения климата, различными гибридными угрозами, а также рядом конфликтов, создающих опасность для таких общечеловеческих ценностей, как свобода, равенство, демократия и верховенство закона.

Наряду с завершающейся пандемией и растущими проявлениями изменения климата мир сталкивается со сложной ситуацией в результате кардинального изменения архитектуры международной безопасности. Военный конфликт между Россией и нашим ближайшим соседом Украиной сильно повлиял на международное сообщество в целом. Миллионы людей, ставшие беженцами, многочисленные жертвы и крупные материальные потери в результате конфликта в настоящее время создают в Европе картины, которые мы не могли себе представить. Ответом на эти вызовы является не только международная солидарность, но и возвращение к ценностям многосторонности и соблюдение принципов международного права.

Уважаемый господин Президент, верю, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться в различных сферах в интересах народов наших стран.

Желаю Вам и всем гражданам Вашей страны мира, стабильности, процветания и продолжения демократического развития".

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Версия на английском языке President of Slovakia congratulates Azerbaijani President 
Версия на азербайджанском языке Slovakiya Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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