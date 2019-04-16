Президент "Польской нефтегазовой компании" выразил заинтересованность в использовании опыта SOCAR

В рамках официального визита в Польскую Республику министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом "Польской нефтяной и газовой компании" (PGNiG) Пётром Возняком.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров рассказал польской стороне о важных энергетических и инфраструктурных проектах, претворяемых в жизнь по инициативе и при участии Азербайджана. Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана заявил, что азербайджанская сторона поддерживает деловое сотрудничество между двумя странами и хотела бы сотрудничать с Польшей и в сфере энергетики.

В свою очередь П.Возняк выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики и подчеркнул, что польская сторона хотела бы воспользоваться опытом SOCAR.

Во время встречи стороны также обсудили прочие вопросы, вызывающие взаимный интерес.