Президент ПАСЕ: Членство Азербайджана в Совете Европы - важный элемент единства

© Report / Elchin MUrad — ПАСЕ Лилиан Мори Паскье https://report.az/storage/news/2eb1e21c5eaabd4f66ed9c82310368e6/253573ed-f9d2-473f-93d5-b5493f2f41e7_292.jpg

"Членство Азербайджана в Совете Европы - важный элемент единства. Поэтому мы отмечаем 70-летие Совета Европы и в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявила президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, выступая на открытии проходящей в Баку конференции "Наши права, наши свободы, наша Европа" по случаю 70-летия Совета Европы.

Президент ПАСЕ отметила важность реализации странами Совета Европы конвенции по правам человека на национальном уровне, добавив, что проходящая сегодня в Баку конференция является хорошей платформой для обсуждения этих вопросов.

Она также поблагодарила правительство Азербайджана за сотрудничество, отметив, что в ходе своего визита уже провела ряд официальных встреч, в том числе со спикером парламента Огтаем Асадовым.

Лилиан Мори Паскье также призвала Азербайджан присоединиться к Стамбульской конвенции Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин.