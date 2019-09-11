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Президент ПАСЕ: Членство Азербайджана в Совете Европы - важный элемент единства

Президент ПАСЕ: Членство Азербайджана в Совете Европы
© Report / Elchin MUrad — ПАСЕ Лилиан Мори Паскье

"Членство Азербайджана в Совете Европы - важный элемент единства. Поэтому мы отмечаем 70-летие Совета Европы и в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявила президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, выступая на открытии проходящей в Баку конференции "Наши права, наши свободы, наша Европа" по случаю 70-летия Совета Европы.

Президент ПАСЕ отметила важность реализации странами Совета Европы конвенции по правам человека на национальном уровне, добавив, что проходящая сегодня в Баку конференция является хорошей платформой для обсуждения этих вопросов.

Она также поблагодарила правительство Азербайджана  за сотрудничество, отметив, что в ходе своего визита  уже провела  ряд официальных встреч, в том числе со спикером парламента Огтаем Асадовым.

Лилиан Мори Паскье также призвала Азербайджан присоединиться к Стамбульской  конвенции Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин. 

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