​Президент Пакистана приглашен в Азербайджан

Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с президентом этой страны Арифом Алви.
Как сообщает Report, об этом сообщает пакистанское издание DND.
Президент Пакистана отметил, что страна придает большое значение братским отношениям с Азербайджаном.
"Мы разделяем общую веру, культуру и наследие. Пакистан стремится укрепить двусторонние отношения с Азербайджаном во благо двух народов. Считаю, что в сфере экономического сотрудничества мы имеем еще больший потенциал для увеличения торгового оборота, а также изучения возможностей для инвестирования в энергетический и туристический секторы", - сказал он.
Посол Али Ализаде, в свою очередь, подчеркнул благоприятный инвестиционный климат Пакистана в различных секторах экономики.
Дипломат также передал президенту Пакистана официальное приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Азербайджан.
Tural AsadiАвтор новости