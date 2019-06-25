​Президент Пакистана приглашен в Азербайджан

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Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с президентом этой страны Арифом Алви.

Как сообщает Report, об этом сообщает пакистанское издание DND.

Президент Пакистана отметил, что страна придает большое значение братским отношениям с Азербайджаном.

"Мы разделяем общую веру, культуру и наследие. Пакистан стремится укрепить двусторонние отношения с Азербайджаном во благо двух народов. Считаю, что в сфере экономического сотрудничества мы имеем еще больший потенциал для увеличения торгового оборота, а также изучения возможностей для инвестирования в энергетический и туристический секторы", - сказал он.

Посол Али Ализаде, в свою очередь, подчеркнул благоприятный инвестиционный климат Пакистана в различных секторах экономики.

Дипломат также передал президенту Пакистана официальное приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Азербайджан.