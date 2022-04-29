Президент: Отношения Азербайджана и Китая успешно развиваются

Азербайджан рассматривает сотрудничество с Китаем как отношения стратегической важности, и я рад, что эти отношения очень успешно развиваются.

Азербайджан рассматривает сотрудничество с Китаем как отношения стратегической важности, и я рад, что эти отношения очень успешно развиваются.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

По словам главы государства, для того, чтобы проиллюстрировать сотрудничество между странами "достаточно процитировать Си Цзиньпиня, который называл меня большим другом Китая, и он также является большим другом Азербайджана".

Президент Ильхам Алиев, также напомнил, что был одним из немногих мировых лидеров приглашенных в 2019 году Китаем на конференцию "Один пояс-один путь".