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Президент: Отношения Азербайджана и Китая успешно развиваются

Президент: Отношения Азербайджана и Китая успешно развиваются Азербайджан рассматривает сотрудничество с Китаем как отношения стратегической важности, и я рад, что эти отношения очень успешно развиваются.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 12:07
Президент: Отношения Азербайджана и Китая успешно развиваются

Азербайджан рассматривает сотрудничество с Китаем как отношения стратегической важности, и я рад, что эти отношения очень успешно развиваются.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

По словам главы государства, для того, чтобы проиллюстрировать сотрудничество между странами "достаточно процитировать Си Цзиньпиня, который называл меня большим другом Китая, и он также является большим другом Азербайджана".

Президент Ильхам Алиев, также напомнил, что был одним из немногих мировых лидеров приглашенных в 2019 году Китаем на конференцию "Один пояс-один путь".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan-Çin münasibətləri uğurla inkişaf edir”
Версия на английском языке President: Relations between Azerbaijan and China develop very successfully

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