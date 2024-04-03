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Президент Конго посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Президент Конго посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов 3 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара
Внешняя политика
3 апреля 2024 г. 17:10
Президент Конго посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

3 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложили венок к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

Президент Республики Конго также посетил Аллею шехидов, где почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

C самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице строительных работах и благоустройстве.

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Версия на английском языке Congolese President visits Alley of Martyrs and Alley of Honors in Baku
Версия на азербайджанском языке Konqo Prezidenti Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib - YENİLƏNİB

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