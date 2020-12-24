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Президент Италии поздравил президента Азербайджана

Президент Италии поздравил президента Азербайджана Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 19:25
Президент Италии поздравил президента Азербайджана

Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Рад передать Вам свои самые искренние пожелания по случаю Вашего дня рождения.

С особым удовлетворением вспоминаю встречу, проведенную в начале этого года в рамках Вашего государственного визита, еще более укрепившего тесные связи между Азербайджаном и Италией.

Верю, что связи между нашими странами, которые еще раз подтвердятся с завершением в ближайшее время Южного газового коридора, получат новый импульс во всех сферах, где у нас существует широкое и плодотворное сотрудничество.

По-дружески передаю Вам свои самые искренние поздравления, желаю благополучия Вам и Вашей семье".

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Prezidenti Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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