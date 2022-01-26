Президент Ирана: Убежден, что отношения с Азербайджаном продолжат успешно развиваться

"Убежден, что дружеские и братские отношения между нашими странами продолжат успешно развиваться в ближайшие годы".
Как сообщает Report, об этом президент Ирана Ибрахим Раиси сказал во время приема находящейся с официальным визитом в Иране делегации во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.
Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что наши народы веками жили в условиях добрососедства, азербайджано-иранские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.
Ибрахим Раиси подчеркнул важность взаимных визитов в плане расширения отношений между двумя странами.