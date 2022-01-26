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Президент Ирана: Убежден, что отношения с Азербайджаном продолжат успешно развиваться

Президент Ирана: Убежден, что отношения с Азербайджаном продолжат успешно развиваться "Убежден, что дружеские и братские отношения между нашими странами продолжат успешно развиваться в ближайшие годы".
Внешняя политика
26 января 2022 г. 15:31
Президент Ирана: Убежден, что отношения с Азербайджаном продолжат успешно развиваться
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"Убежден, что дружеские и братские отношения между нашими странами продолжат успешно развиваться в ближайшие годы".

Как сообщает Report, об этом президент Ирана Ибрахим Раиси сказал во время приема находящейся с официальным визитом в Иране делегации во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что наши народы веками жили в условиях добрососедства, азербайджано-иранские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.

Ибрахим Раиси подчеркнул важность взаимных визитов в плане расширения отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке ФотоIran president confident about successful development of ties with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фотоİran Prezidenti: "Əminəm ki, Azərbaycanla münasibətlərimiz qarşıdakı illərdə də uğurla inkişaf edəcək"

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